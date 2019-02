Jennifer Lawrence : Elle dévoile enfin son incroyable bague de fiançailles

La star oscarisée de 28 ans porte désormais un large diamant à l'annulaire gauche : "Jennifer portait sa bague de fiançailles et elle était très visible et brillante, a raconté un témoin au site E! News. Elle a souri et ri tout au long du repas. Il est clair qu'elle est très heureuse et qu'elle passait une bonne soirée."

En couple depuis un peu moins d'un an avec Cooke Maroney, 34 ans, directeur d'une galerie d'art à New York, les fiançailles de la comédienne ont été confirmées le 6 février dernier. Avant cette romance, l'égérie Dior a fréquenté le réalisateur Darren Aronofsky, rencontré sur le tournage du film Mother, et l'acteur Nicholas Hoult.