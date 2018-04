Jennifer Lawrence, espionne dans "Red Sparrow", femme forte et militante

Véritable source d'inspiration depuis plusieurs années, Jennifer Lawrence ne cesse de repousser les attentes et continue de surprendre. Après son rôle fondateur dans Hunger Games, l'Oscar de la meilleure actrice à l'âge de 22 ans – elle devenait la deuxième actrice à remporter ce prix aussi jeune – et une flopée de rôles forts comme celui de Mystique dans X-Men ou celui de la mère dans Mother!, la voici espionne dans Red Sparrow.

Dans ce film signé Francis Lawrence, elle incarne une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux.

Il s'agit d'une première pour Jennifer Lawrence qui, à 27 ans, embrasse un rôle inédit. Avec une composition sombre et une violence certaine, elle incarne une héroïne au passé lourd à porter, tout en excellant dans le rôle de la femme fatale, humaine, indépendante et qui n'a pas besoin d'un homme pour exister. Autant dire que derrière l'exercice divertissant, le message est très actuel.

Et à ce petit jeu, Jennifer Lawrence n'hésite plus à jouer la carte militante. À l'inverse de Natalie Portman ou Scarlett Johansson qui s'engagent publiquement, Jennifer Lawrence préfère faire parler son aura et sa vision de la femme au travers de ses rôles sur grand écran. Et cela fonctionne, puisqu'elle est l'une des femmes les plus influentes au monde, en plus d'être l'actrice la mieux payée, loin devant les Meryl Streep, Angelina Jolie ou Jennifer Aniston...