Jennifer Lawrence et Angelina Jolie complices avec Agnès Varda

Alors que l'affaire Weinstein ébranle Hollywood, le septième art continue de vivre, lui. Mercredi 11 octobre, le Pacific Design Center de West Hollywood accueillait l'avant-première du grand favori à l'Oscar du meilleur documentaire, Visages Villages. Au rendez-vous, ses deux coréalisateurs Agnès Varda et JR, mais également un beau parterre de stars !

En effet, Jennifer Lawrence et Angelina Jolie étaient invitées à la projection, et elles n'ont pas manqué le rendez-vous. Accompagnée de Darren Aronofsky, l'héroïne de Mother! est apparue dans une superbe robe blanche décolletée, s'amusant de la petite taille de la réalisatrice française puis prenant un selfie avec un JR déchaîné et prêt à immortaliser le moindre instant en photo. Angelina Jolie, tout sourire et visiblement radieuse, l'a imité en posant aussi avec complicité aux côtés d'Agnès et JR. Pharrell Williams était également de la partie

Sorti en France le 23 juin dernier, Visages Villages suit Agnès Varda et l'artiste JR dans leur collaboration et le désir de tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l'histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.