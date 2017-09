Jennifer Lawrence et Darren Aronofsky, amoureux discrets pour un trip romantique

C'est toujours l'amour fou entre Jennifer Lawrence et Darren Aronofsky. Après s'être rencontrés et être tombés amoureux l'un de l'autre sur le tournage de Mother!, l'actrice et son réalisateur voient de nouveau le professionnel croiser le personnel. En effet, J-Law et le cinéaste américain démarrent la promotion de ce film dans lequel l'auteur de Requiem for a Dream dirige une Jennifer Lawrence comme on ne l'a jamais vue.

Le 2 septembre, le couple est arrivé ensemble à Venise. La star, qui arborait une robe estivale griffée Ulla Johnson, devançait son homme, caché sous une casquette doublée d'une capuche. La comédienne et son metteur en scène seront le 5 septembre sur les marches du Del Cinema Palazzo pour ce qui sera leur toute première apparition publique et officielle ensemble. Pour l'heure, les tourtereaux s'envoient des éloges par médias interposés et apparaissent avec parcimonie dans les rues de New York.

"J'ai déjà vécu des relations dans lesquelles je me sentais toujours un peu perdue. Avec lui, je ne me suis jamais sentie perdue", confiait dans le dernier Vogue l'ex-star d'Hunger Games. "D'habitude je n'aime pas les gens qui ont fait Harvard parce qu'en seulement deux minutes de discussion, elles ne peuvent pas s'empêcher de dire qu'elles ont fait Harvard. Lui n'est pas comme ça", avait-elle ajouté, visiblement comblée.

De son côté, l'ex de Rachel Weisz (avec qui il eu a un enfant) ne tarissait pas d'éloges non plus à son propos. "C'est l'une des personnes les plus honnêtes de la planète, a-t-il déclaré au Daily Mail. C'est sûrement pour cela que les gens aiment son personnage public, parce que qu'elle est en vrai. Il n'y a pas d'arnaque. Si elle ne comprend pas quelque chose ou qu'elle n'est pas d'accord, elle le dira et point barre."

Mother!, qui sort en France le 13 septembre, suit un couple dont la relation est remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, qui perturbant sa tranquillité. Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson et Kristen Wiig font partie de la distribution.