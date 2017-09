Jennifer Lawrence et son amoureux : "Il y a eu un déclic entre nous"

Actuellement à l'affiche du thriller Mother !, Jennifer Lawrence fait sensation sur grand écran et devant la caméra de Darren Aronofsky, réalisateur qui s'avère être également son compagnon à la ville. Car à moins d'avoir été complètement déconnecté de la planète people ces derniers jours, vous n'avez pas pu rater ce duo qui a fait crépiter les flashs à Venise, Londres, Toronto puis dernièrement à New York. Dans les médias, impossible pour eux de ne pas être interrogés sur leur idylle. Et, contre toute attente, ils jouent le jeu.

Dans le quotidien suisse Le Matin, le couple accorde même une interview croisée. "Nous nous sommes rencontrés pour discuter d'un projet ensemble et tout a été très vite ensuite", annonce d'emblée J-Law, précisant bien que leur histoire d'amour n'a débuté "qu'après la fin du tournage". Plus surprenant encore, les confidences de Darren Aronofsky, lui qui est loin d'être à l'aise sur ce genre de sujet : "Jen n'est pas ma muse. C'est plutôt moi qui suis la sienne et qui l'aide à trouver l'inspiration. Nous travaillons bien ensemble et on se comprend très vite." Trop mignon.

Le cinéaste poursuit en racontant comment il a appréhendé la star d'Hunger Games. "Quand j'ai rencontré Jennifer, je ne savais pas à quoi m'attendre en dehors du fait qu'elle est l'actrice la plus populaire actuellement. J'ai contacté plusieurs copains qui ont bossé avec elle et tous m'ont dit que j'allais l'adorer... Et ils avaient raison. Cette fille est une montagne de talent", confie le réalisateur de Mother !, mais aussi de Black Swan.

Bien amoureux, les deux tourtereaux pourraient à nouveau retenter l'expérience de tourner ensemble. "Je travaille déjà sur un projet et si Jennifer me dit oui, il pourrait y avoir un rôle pour elle", n'hésite pas à dire Darren, ce à quoi sa chérie réagit en se disant "ouverte à toutes propositions", sans cacher qu'elle est "avant tout attirée par un metteur en scène avant le scénario". On a remarqué...