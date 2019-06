Jennifer Lawrence : Fan de sport irrésistible avec Emily Ratajkowski

Entre la finale de la Ligue des champions, la suite de Roland-Garros et celle des finales NBA, les amoureux de sport ont passé un week-end mémorable ! Jennifer Lawrence et Emily Ratajkowski en ont fait partie. Plutôt que de suivre avec ferveur un match de foot, de tennis ou de basket-ball, les deux femmes ont manifesté leur intérêt pour le polo...

La 12e édition du Veuve Clicquot Polo Classic a eu lieu samedi 1er mai 2019, dans la ville de Jersey City (État du New Jersey). Plusieurs célébrités invitées par la marque de champagne Veuve Clicquot se sont rendues au Liberty State Park pour assister à l'événement. Parmi elles, figuraient les actrices Jennifer Lawrence et Julianne Moore, ainsi que les mannequins Emily Ratajkowski, Joan Smalls et la Française Cindy Bruna.

Craquante dans sa robe rose pâle Rosie Assoulin et chaussée de sandales Chloe Gosselin, Jennifer Lawrence a fait sensation sur le photocall floral du 12e Veuve Clicquot Polo Classic. Comme elle, Julianne Moore avait sorti le grand jeu en enfilant un total look Givenchy. L'héroïne du film Gloria Bell (sorti le 1er mai) a même donné le coup d'envoi fictif de la rencontre de polo.