Jennifer Lawrence : Femme fatale de Red Sparrow, toujours sublime et sensuelle...

Avec Red Sparrow, le réalisateur Francis Lawrence retrouve son actrice fétiche Jennifer Lawrence pour la quatrième fois après les trois opus de la saga Hunger Games qu'il a réalisés : L'Embrasement (2013), La Révolte – 1re partie (2014) et La Révolte – 2e partie (2015). Le cinéaste a pu compter sur l'implication à toute épreuve de la star américaine de 27 ans qui s'est glissée dans la peau d'une espionne russe pour cette adaptation du roman du même nom écrit par Jason Matthews, qui est un ancien agent de la CIA. Un long métrage qui pourrait bien devenir une franchise puisque le livre fait partie d'une trilogie composée aussi de Palace of Treason et The Kremlin's Candidate.

L'histoire : Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux.

Investie dans son personnage, Jennifer Lawrence a également joué à merveille le rôle de diva des tapis rouges lors des différents événements promotionnels de Red Sparrow. Femme fatale et divine à Londres, Madrid ou encore New York, elle a fait tourner les têtes

Red Sparrow, en salles le 4 avril