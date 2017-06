Jennifer Lawrence : Grosse frayeur en avion pour l'actrice !

Jennifer Lawrence se souviendra très probablement de son dernier voyage dans les airs, et pas pour les meilleures raisons. Selon le site E! News, l'avion privé de l'actrice de 26 ans a en effet été contraint d'atterrir en urgence, samedi 10 juin, après une panne matérielle survenue en plein vol. La compagne du réalisateur Darren Aronofsky avait décollé quelques instants auparavant de Louisville (Kentucky), où elle venait de rendre visite à sa famille, et s'apprêtait à retourner chez elle à New York lorsque les pilotes se sont retrouvés en difficulté.

D'après le média, l'un des moteurs de l'avion a soudainement arrêté de fonctionner à 31 000 pieds (environ 10 000 kilomètres) d'altitude. Les pilotes ont alors commencé à exécuter une descente pour un atterrissage d'urgence. Quelques minutes plus tard, un second moteur est tombé en panne. Malgré cette poisse en série, les navigants sont parvenus à maîtriser l'engin et à atterrir dans un aéroport de Buffalo, à plus de 250 kilomètres au nord de New York.

Contacté par E! News, un représentant de la comédienne oscarisée a confirmé l'incident, ajoutant que sa cliente se portait "bien". Lors de l'atterrissage, les passagers de l'avion ont par ailleurs été accueillis par de nombreuses ambulances. Aucune autre information n'a filtré à ce sujet.

Jennifer Lawrence, qui a été très occupée ces dernières semaines avec le tournage du film Red Sparrow, a plus récemment fait parler d'elle après s'être éclatée comme une petite folle sur une barre de pole dance dans un club de strip-tease à Vienne, le mois dernier. Lassée d'être épiée dans ses moindres faits et gestes, l'égérie Dior s'était exprimée le 17 mai sur son compte Facebook (son seul canal de communication officiel) pour réagir à la diffusion d'une vidéo la mettant en scène, ivre. "Écoutez. Personne ne veut qu'internet lui rappelle qu'il a essayé de danser sur une barre de pole dance. C'était l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, et j'ai laissé tomber ma paranoïa pendant une seconde pour m'amuser. Je ne vais pas m'excuser, je me suis ÉCLATÉE cette nuit-là", avait-elle écrit.