Jennifer Lawrence illumine Venise au côté de son chéri Darren Aronofsky

De passage en Italie pour assister à la nouvelle édition de la Mostra de Venise, Jennifer Lawrence s'est de nouveau illustrée avec charme et efficacité mardi 5 septembre lors de l'avant-première du film Mother!, long métrage réalisé par son compagnon Darren Aronofsky.

Après avoir soigneusement évité de poser au côté de son chéri lors du traditionnel photocall, l'actrice de 27 ans a poursuivi sur sa lancée en arrivant seule à bord d'un bateau-taxi. Sublime dans une longue robe en mousseline Christian Dior, maison dont elle est l'ambassadrice vedette depuis plusieurs années, la star américaine a multiplié les postures glamour avant de retrouver la compagnie de ses partenaires à l'écran, Michelle Pfeiffer et Javier Bardem.

Chic en costume-cravate, Darren Aronofsky n'était naturellement jamais très loin de sa petite amie. S'ils font tout pour protéger leur couple de l'attention des médias, la comédienne oscarisée avait toutefois accepté d'évoquer brièvement sa relation avec le cinéaste de 48 ans dans son interview pour le magazine Vogue, parue début août. "Auparavant, j'ai été dans des relations où je me sentais juste désorientée. Et je ne me suis jamais sentie perdue avec lui", avait-elle entre autres déclaré.