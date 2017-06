Jennifer Lawrence : In love à Los Angeles, elle retrouve Quentin Tarantino...

Quelques jours après avoir expérimenté une grosse frayeur à bord de son jet privé, Jennifer Lawrence a quitté New York pour rejoindre Los Angeles. Au programme des festivités, moments privilégiés en amoureux et rendez-vous professionnels très prometteurs...

Samedi 24 juin, l'actrice de 26 ans a dans un premier temps attiré l'attention des paparazzi dans le quartier de Malibu. Vêtue d'une longue jupe noire, d'un T-shirt blanc et d'une veste en jeans, l'égérie Dior portait entre ses mains sa fidèle boule de poils Pippi. La star américaine n'était pas seule puisqu'elle était également accompagnée de son compagnon depuis plusieurs mois, le réalisateur Darren Aronofsky (48 ans). Toujours aussi amoureux, le couple – qui s'est rencontré sur le tournage du film Mother – s'est offert un repas en tête à tête au restaurant japonais Nobu avant de repartir à bord de son véhicule.

Le lendemain (dimanche 25 juin), c'est dans les rues d'Hollywood que la star révélée par la saga Hunger Games a de nouveau été aperçue par les photographes. Cette fois, ce n'est pas au côté de son chéri que J-Law a été vue mais bien en sortant d'un restaurant après avoir déjeuné avec le réalisateur Quentin Tarantino. À n'en point douter, la pétillante blonde et le cinéaste de 54 ans mijotent un nouveau projet ensemble.

Par le passé, le papa des films Pulp Fiction et Kill Bill avait souhaité faire appel à Jennifer Lawrence pour son dernier long métrage, Les Huit Salopards. Mais, accaparée par un agenda bien trop plein, la comédienne hollywoodienne avait dû se rétracter pour céder sa place à Jennifer Jason Leigh, interprète de l'unique rôle féminin. Deux ans plus tard, on a hâte de voir ce que Quentin Tarantino a dans les tuyaux pour Jennifer Lawrence.