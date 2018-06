Jennifer Lawrence in love : Tendres baisers avec son nouveau (et beau) chéri

Jennifer Lawrence est bel et bien amoureuse. À en juger nos photos exclusives ci-dessus, la star hollywoodienne a retrouvé l'amour et c'est une jolie complicité qu'elle affiche avec son nouveau boyfriend. Celui-ci est bien moins connu que Chris Martin, le leader de Coldplay, ou bien Darren Aronofsky, le réalisateur qui l'a dirigée dans Mother.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur courrait et enflait autour de l'identité de ce nouveau petit ami. Son nom : Cooke Maroney. L'homme âgé de 33 ans, indéniablement beau gosse, est directeur d'une célèbre galerie d'art à New York, la Gladstone Gallery. Et c'est justement dans la Grosse Pomme qu'on a retrouvé les deux jeunes tourtereaux. J-Law et Cooke ont été photographiés en train de dîner sur une terrasse, le 21 juin 2018. Les deux semblaient bien s'amuser, échangeant regards complices, rires et discussions passionnées. Ils se sont mêmes tendrement embrassés, la belle faisant complètement fi des éventuels passants qui auraient pu la reconnaître, elle qui veillait jusqu'ici à garder sa relation ultra secrète. Ils sont repartis à la nuit tombée, main dans la main.

Selon Page Six, Jennifer Lawrence et Cooke Maroney s'étaient rencontrés par l'une des meilleures copines de l'actrice, Laura Simpson. "Ils se sont connus par Laura, une amie de Jen, a déclaré une source du site. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont en couple. Mais ils restent très discrets et ils font attention de ne pas être vus ensemble." Récemment vue dans le thriller Red Sparrow, Jennifer Lawrence sera prochainement à l'affiche de X-Men : Dark Phoenix où elle reprendra le rôle de Mystique. Elle est également annoncée en tête d'affiche du film Bad Blood, un biopic sur l'entrepreneuse controversée Elizabeth Holmes – elle a été accusée de fraudes sur les preuves des technologies mises en oeuvre par son entreprise Théranos, une société spécialisée dans les services médicaux.