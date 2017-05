Jennifer Lawrence, ivre, fait du pole dance : "Je ne vais pas m'excuser"

Peut-on faire librement la fête lorsqu'on est une star hollywoodienne, sans craindre de se retrouver à la une des tabloïds avec une photo-dossier ou, pire, une vidéo ? Jennifer Lawrence peut en témoigner. Le site de Radar Online a publié en exclusivité une vidéo du 27 avril montrant l'actrice durant une soirée au Beverly Hills Club de Vienne (en Autriche, où elle tourne le film Red Sparrow). Visiblement pompette, la belle est à quatre pattes, incapable de se lever. On la voit ensuite dansant contre un homme en T-shirt blanc, avant de s'essayer à trois reprises au pole dance, en vain – elle finit même en soutien-gorge.

Autant dire que la vidéo, aussi amusante et représentative de la bonne vivante qu'est J-Law soit-elle, a fait le buzz. Et elle a même contraint la principale intéressée à faire paraître un communiqué via Facebook, elle qui se refuse à s'exprimer d'ordinaire sur les réseaux sociaux. "Écoutez. Personne ne veut qu'internet lui rappelle qu'il a essayé de danser sur une barre de pole dance. C'était l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, et j'ai laissé tomber ma paranoïa pendant une seconde pour m'amuser", raconte la star de 27 ans.

Elle poursuit, cash : "Je ne vais pas m'excuser, je me suis ÉCLATÉE cette nuit-là." L'actrice a également confié qu'il ne s'agissait pas d'un soutien-gorge, mais "d'un top Alexander Wang" et a estimé ses pas de danse plutôt bons, "même sans gainage".