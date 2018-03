Jennifer Lawrence : "Je n'ai pas couché avec quelqu'un depuis très longtemps"

Bientôt à l'affiche de Red Sparrow, dans lequel elle se met nue face caméra pour la première fois, Jennifer Lawrence s'est prêtée à de drôles de confidences sur sa vie privée et sexuelle. Dans une interview relayée par The Sun, la star de 27 ans brise les codes et parle sans fard, faisant des révélations sur sa vie sexuelle. "Je parle toujours comme si je voulais du sexe, mais la vérité, c'est qu'en regardant ma vie sexuelle passée, ça a toujours été avec des petits amis. J'en parle comme si j'aimais ça, mais je ne le fais jamais vraiment", explique notamment l'actrice.

Se disant "germaphobe", à savoir une personne qui a peur des germes et ne supporte pas microbes et bactéries (ce qui expliquait déjà pourquoi elle serrait peu de mains lors de premières ou d'interviews), Jennifer Lawrence a très peur de contracter une maladie sexuellement transmissible. "J'ai réussi à le faire jusqu'ici sans choper une MST", dit-elle, avant de rajouter cash : "La bite, c'est dangereux."

Pour les éviter, J-Law ne couche pas avec n'importe qui, et il ne s'agit de juste montrer patte blanche. Il faut être en couple avec elle. "Je ne suis pas une relation actuellement. Ça veut dire que je n'ai pas couché avec quelqu'un depuis très longtemps", assure-t-elle. Avant de conclure : "J'aimerais être en couple, mais ce n'est pas facile !"

Jen n'aurait pas donc pas eu de relations sexuelles depuis sa rupture avec Darren Aronofsky en novembre. Elle a bien eu un crush récemment, mais l'heureux élu est un peu trop jeune...