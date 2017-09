Jennifer Lawrence, magnifique, dévoile tout de ses courbes divines à Londres

Nouvelle réalisation de l'homme derrière Requiem for a Dream et Black Swan, Mother! (en salles le 13 septembre) suit un couple dont la relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, qui perturbent leur tranquillité. Javier Bardem, Michelle Pfeiffer et Ed Harris font également partie de la distribution de ce thriller psychologique. Un film applaudi à Londres par l'influent couple formé par Salma Hayek et François-Henri Pinault.

Un portrait de Jennifer Lawrence fait polémique

Très attendu, le long métrage a aussi provoqué indirectement la controverse. La faute à une agence de création australienne qui a peint l'affiche de Mother! sur un bâtiment de Newton, une banlieue de Sydney, recouvrant alors une fresque réalisée par un artiste local. Face à la colère des habitants, l'entreprise a présenté ses excuses, expliquant avoir pris contact avec l'auteur de la peinture originelle baptisée It's like a jungle sometimes, afin de reproduire l'oeuvre dans les semaines à venir.