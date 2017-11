Jennifer Lawrence n'en pouvait plus de parler de son film avec son ex

Jennifer Lawrence et Darren Aronofsky, c'est fini ! Une page se tourne pour l'actrice de l'actrice de 27 ans et le réalisateur de vingt-deux ans son aîné. Leur idylle d'un an n'aura pas duré bien longtemps après la sortie de l'angoissant Mother!. En interview face à Adam Sandler dans le magazine Variety, la star qui a fait exploser le box-office dans Hunger Games revient sur leur couple en évoquant son dernier film.

Après l'intense tournage de Mother!, Jennifer Lawrence et Darren Aronofsky ont assuré la promotion du long métrage à travers le monde : "Nous étions en pleine promo ensemble, je rentrais à l'hôtel et la dernière chose que je voulais, c'était de parler du film. Lui, il arrivait et il ne voulait parler que de ça ! Je devais être une compagne attentionnée et, en même temps, je me disais : 'Est-ce que pour l'amour de dieu je peux penser à autre chose qu'à Mother! pendant une seconde !"

L'obsession de Darren Aronofsky a-t-elle lassé Jennifer Lawrence qu'on dit désormais très proche du scénariste et producteur Simon Kinberg ? La jeune femme souhaite dans tous les cas prendre du recul par rapport à son métier. Au magazine Elle édition américaine, elle a confié : "J'ai envie d'acheter une ferme. (...) J'ai envie de traire des chèvres." Avant ce projet inattendu, on la verra dans Red Sparrow de Francis Lawrence, incarnant une ballerine russe aux côtés de Joel Edgerton (Loving).