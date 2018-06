Jennifer Lawrence : Nouveau look... et nouveau chéri ?

Nouveau look pour une nouvelle vie ? Il semblerait bien puisqu'on a appris par la Page Six que J-Law aurait quitté le marché des célibataires. L'ex de Chris Martin, séparée du réalisateur Darren Aronofsky depuis plusieurs mois, fréquenterait un bel homme de 33 ans répondant au nom de Cooke Maroney. Méconnu du grand public, il est en revanche bien connu des socialite et notamment des New-Yorkais. En effet, il s'agit du directeur de la Gladstone Gallery, l'une des plus célèbres places d'art de la Grosse Pomme.

"Ils se sont rencontrés grâce à l'amie de Jen, Laura [Simpson, NDLR], rapporte une source à la Page Six. La relation dure depuis quelques semaines. Mais ils sont très secrets et font attention à ne pas être vus ensemble."