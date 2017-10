Jennifer Lawrence, "nue" pendant un casting et humiliée sur son poids, raconte...

Elle avait rapidement réagi au scandale. Attendue au tournant – elle avait remporté en 2013 l'Oscar de la meilleure actrice pour Happiness Therapy, notamment grâce au soutien d'Harvey Weinstein qui produisait le film –, Jennifer Lawrence s'était dite "profondément déstabilisée" et avait confié son "énorme choc" d'apprendre les agissements du mogul hollywoodien. Elle avait également assuré n'avoir été victime d'"aucune forme de harcèlement de sa part".

Pourtant, le harcèlement et les agressions sexuelles, Jennifer Lawrence connaît ça. Si Harvey Weinstein ne se serait – avec elle du moins – rendu coupable de rien, d'autres se sont chargés de l'humilier et de la réduire à l'état d'objet. Une semaine après avoir réagi à l'annonce du scandale Weinstein, Jen a raconté sa douloureuse expérience lors du rendez-vous Elle Women in Hollywood Awards à Beverly Hills ce lundi 16 octobre.

"Quand j'étais beaucoup plus jeune et débutante, les producteurs d'un film m'ont demandé de perdre 15 kilos en deux semaines", commence-t-elle, rappelant des souvenirs qu'elle avait déjà évoqués par le passé. Mais cela ne s'arrête pas là. "Une productrice m'a fait faire une série de photos nue avec cinq autres femmes à côté de moi. Nous étions toutes côte à côte avec seulement des patchs pour couvrir notre intimité", se souvient la star d'Hunger Games qui s'est dite "prise au piège". L'humiliation ultime est venue ensuite lorsque la productrice (il s'agit bien d'une femme) a critiqué sa silhouette de jeune fille. "Elle m'a dit que je devais utiliser ces photos de moi pour contrôler mon alimentation", lâche l'héroïne de Mother!.

La jeune femme gardera toutes ces humiliations pour elle et finira par prendre sa revanche avec la carrière que l'on connaît. Mais les dégâts sont là. "Je ne voulais pas dénoncer, je ne voulais pas que ces histoires embarrassantes soient racontées dans un magazine, je voulais juste faire carrière", justifie Jennifer Lawrence, qui regrette de ne pas en avoir parlé plus tôt.

Reese Witherspoon agressée à 16 ans

Lors de cette même soirée, il y avait également Reese Witherspoon. À l'instar de Jennifer Lawrence, elle s'est épanchée sur sa propre expérience. "J'ai moi-même vécu des choses qui me reviennent douloureusement en mémoire et je trouve très difficile de dormir, difficile de penser, difficile de communiquer tous ces sentiments que j'ai ressentis à propos de l'anxiété, de l'honnêteté, de la culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt", souligne la star, actrice et productrice. "Je suis vraiment écoeurée par le producteur qui m'a agressée quand j'avais 16 ans et je suis en colère contre les agents et les producteurs qui m'ont fait sentir que le silence était une condition sine qua non de mon embauche", a-t-elle poursuivi alors que, dans l'assistance, se trouvait sa fille de 18 ans, Ava.

"Et j'aurais aimé pouvoir dire que c'était un incident isolé dans ma carrière, mais malheureusement non, avoue-t-elle ensuite. J'ai vécu plusieurs expériences de harcèlement et d'agressions sexuelles et je n'en parle pas souvent. Mais après avoir entendu ces derniers jours toutes ces histoires de femmes courageuses à propos de choses qu'on veut mettre sous le tapis, cela me donne envie de parler et de le faire haut et fort parce que, pour être honnête, je me suis sentie moins seule cette semaine que durant toute ma carrière."