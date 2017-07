Jennifer Lawrence "pas assez jolie" pour jouer Sharon Tate : La star clashée !

Quentin Tarantino cherche les acteurs de son prochain long métrage. Le cinéaste veut porter sur grand écran les sanglants méfaits de Charles Manson, célèbre criminel américain condamné en 1971 à la peine de mort (commuée en prison à perpétuité) pour avoir commandité les meurtres de l'actrice américaine Sharon Tate (épouse à l'époque du réalisateur Roman Polanski et alors enceinte de huit mois) et de quatre de ses amis.

Un projet ambitieux dans lequel l'auteur de Pulp Fiction et Django Unchained dirigerait Brad Pitt (qu'il retrouverait après Inglourious Basterds) mais aussi Jennifer Lawrence. Cette dernière a été publiquement attaquée par Debra Tate, la soeur de Sharon. En effet, quelques observateurs supposent que la défunte actrice sera incarnée par l'ex-star d'Hunger Games, les autres évoquant plutôt Margot Robbie, elle aussi impliquée dans ce projet. Sur la question, la soeur de Sharon Tate a fait son choix et c'est pour le moins net et précis. "Ce sont des comédiennes toutes les deux extrêmement talentueuses mais mon choix irait pour Margot, simplement en raison de sa beauté physique. Sa prestance est également similaire à celle de Sharon", croit savoir Debra qui s'était récemment emportée contre la série Aquarius - laquelle dresse notamment le portrait de Manson.

Elle poursuit en affirmant à TMZ que J-Law "n'est pas assez jolie pour jouer Sharon", précisant toutefois qu'elle "n'avait rien contre elle". "C'est terrible à dire mais j'ai mes critères", assure la sexagénaire pour qui "la beauté physique ne devrait pas être si importante", soulignant tout de même que "six ans de la vie publique de Sharon ont été basés sur cette allure magnifique, naturelle et parfaite".

Voilà qui fait mal pour Jennifer Lawrence, actrice régulièrement citée dans les listes de "femme la plus désirable du monde" et "femme la plus sexy de la planète". Mais la belle attendue en septembre de Mother ! ne risque pas d'être touchée outre-mesure, car selon un insider cité par The Hollywood Reporter, Lawrence "n'est pas envisagée pour le rôle de Tate".

Si Debra Tate pourrait donc obtenir gain de cause sur l'interprète de sa soeur, elle veut travailler avec Tarantino. "Je ne suis pas nécessairement opposée à ce projet, mais je suis inquiète du portrait qu'il va faire d'elle (...). Il doit la décrire telle qu'elle était, ne pas dramatiser le tout ou propager ces rumeurs folles qu'on voit sur Internet", a-t-elle prévenu.