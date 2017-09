Jennifer Lawrence : Princesse en robe blanche au bras de son amoureux

Le marathon Mother! continue pour Darren Aronofsky. Le réalisateur à qui l'on doit également Requiem for a Dream et Black Swan, a enchaîné Venise, Deauville, Paris et Toronto. Le 13 septembre, il était à New York pour présenter son long métrage très controversé. Sa muse, actrice et compagne à la ville Jennifer Lawrence était bien évidemment de la partie. Et comme à son habitude, la jeune star américaine a aimanté tous les regards...

Après sa robe en transparence à Londres et son bustier canon à Toronto, la belle J-Law avait opté pour une robe de princesse. Un peu de féérie en contraste avec sa performance viscérale à l'écran. C'est Christian Dior, ô surprise, qui l'avait habillée. L'actrice de Mother! arborait une robe blanche sublime, digne d'une tenue de mariée. À ses côtés, lui tenant affectueusement la main façon gentleman, Darren Aronofsky ne pouvait cacher sa fierté.

Le couple a ensuite été rejoint par Javier Bardem, l'amoureux de Jennifer à l'écran. Le chéri de Penélope Cruz incarne un poète en panne d'inspiration qui retrouve peu à peu sa plume lorsque des étrangers viennent rompre la tranquillité de son couple dans sa maison perdue au milieu de nulle part.

Mother!, sorte de relecture mystique et biblique de l'Apocalypse, a suscité des réactions très diverses partout où il a été montré, certains parlant de véritable chef-d'oeuvre alors que d'autres n'ont pas hésité à le huer lors de ses présentations en festivals. Le film vient de sortir dans les salles françaises.