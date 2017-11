Jennifer Lawrence se "transforme en connasse" face à certains fans... et assume !

Ces derniers années, le quotidien a complètement changé de dimension pour Jennifer Lawrence, devenue une star à part entière, mondialement connue et reconnue. Une stature qui implique parfois un comportement jugé froid et hautain de la part des célébrités concernées. Ce que J-Law a bien évidemment expérimenté, et elle l'assume aujourd'hui.

"Dès que j'arrive dans un endroit public, je deviens excessivement impolie, je me transforme en connasse. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me défendre", a-t-elle reconnu dans une interview avec Adam Sandler pour Variety. Dans cet entretien, où elle a révélé la raison de sa rupture avec Darren Aronofsky, elle a donné un exemple de son comportement face à des fans qui demandent des selfies ou autographes. Elle a ainsi mimé un regard de tueuse – lorsque quelqu'un approche sa table dans un restaurant - ajoutant que quand on lui demande un selfie, elle répond de manière violente : "Non, c'est mon jour de congé, je ne travaille pas aujourd'hui."

Cela fait-il de Jennifer Lawrence une star désagréable ? Pas nécessairement. Pour autant, on se souvient des récentes attitudes désagréables de l'actrice, comme quand elle avait été qualifiée de "connasse number one" après la poignée de main qu'elle a refusée à Cauet – et à tous les journalistes à vrai dire, juste pour éviter le moindre contact avec des microbes. Mais aussi, plus récemment encore, les réflexions du Parisien après le passage dans la capitale de la comédienne pour Passengers. "Elle n'avait rien à dire, ou si peu, sur le film, prenait ses interlocuteurs de haut et gloussait bêtement, interrompant sans cesse le malheureux Chris Pratt qui faisait son possible pour placer une ou deux anecdotes sur le tournage", avait pesté le journaliste, qui avait trouvé son attitude "lamentable".