Jennifer Lawrence séparée : Fin de son histoire d'amour avec Darren Aronofsky

Leur histoire a-t-elle souffert de l'accueil compliqué de leur film, Mother! ? L'actrice principale Jennifer Lawrence et le réalisateur Darren Aronofsky ont mis fin à leur idylle, selon Entertainment Tonight. C'est la fin d'une année d'amour pour l'actrice de 27 ans et le metteur en scène de 48 ans, à qui l'on doit également Black Swan. Selon les sources du magazine, la rupture a eu lieu il y a un mois et s'est faite à l'amiable : "Ils restent amis."

La dernière fois que la star de Hunger Games et le cinéaste avaient été vus ensemble, c'était lors des Governors Awards le 12 novembre. Des proches ont confié qu'ils s'étaient assis l'un à côté de l'autre et avaient discuté ensemble.

Pour le magazine Vogue au mois d'août, Jennifer Lawrence s'était laissée aller à quelques confidences. "Auparavant, j'ai été dans des relations où je me sentais juste désorientée. Et je ne me suis jamais sentie perdue avec lui", disait-elle alors, qualifiant également son amoureux de "père génial", lui qui a un fils de 11 ans (Henry), fruit de sa relation avec Rachel Weisz. De son côté, cité par Vogue, Darren Aronofsky évoquait "une actrice très courageuse sans aucune limite et qui n'a pas besoin d'être blessée pour réussir à créer de la douleur".

Avant d'être sous le charme de Darren, la belle Jen a été en couple avec le leader de Coldplay, Chris Martin, et auparavant, elle a été l'amoureuse de son partenaire dans X-Men, Nicholas Hoult.