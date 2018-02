Jennifer Lawrence, son crush pour un jeune acteur: "Il est si talentueux et hot"

Depuis sa séparation de Darren Aronofsky en octobre dernier, Jennifer Lawrence est de retour sur le marché des célibataires. Après être sortie avec un homme bien plus vieux qu'elle, J-Law pourrait être tentée de revenir à quelqu'un de plus jeune. Et la belle a sa petite idée sur la question...

Dans une interview filmée accordée à Entertainment Tonight, l'actrice que l'on retrouvera prochainement à l'affiche de Red Sparrow a confié avoir un gros crush pour... Timothée Chalamet. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le jeune homme, 22 ans printemps au compteur, est le nouveau chéri d'Hollywood. Nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Call Me by Your Name, il est également à l'affiche de Lady Bird, autre film remarqué dans cette saison des récompenses.

Fidèle à son tact et à son humour mordant, Jennifer Lawrence n'a pas caché son intérêt pour le magnétique jeune homme. "J'attends qu'il soit un peu plus âgé, vous voyez ? Je l'engraisse comme un porc pour l'abattoir et quand il aura genre 30 ans, je reviens à la charge direct", lâche bestialement l'actrice oscarisée de 27 ans. Avant de se poser une question : "Mais est-ce qu'il est assez vieux pour que je puisse dire ça ? Il a plus de 18 ans ?" Après confirmation, Jen ironise : "Imaginez s'il n'avait eu que 15 ans et que j'avais dit 'Il est hot' ?..."

"Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si jeune, poursuit-elle. Dites-lui d'attendre... Il est tellement hot et talentueux !" Le message est passé, on attend la réponse de l'intéressé qui, par ailleurs, a été en couple avec Lourdes, la fille de Madonna, pendant plusieurs mois de 2013 à 2014.