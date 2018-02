Jennifer Lawrence : Un "moineau" décolleté et sexy face à Matthias Schoenaerts

Ils n'ont eu d'yeux que pour elle. Lundi 19 février, après avoir été plus que remarquée sur le tapis rouge des BAFTA aux côtés d'Angelina Jolie, Jennifer Lawrence a fait crépiter les flashs sur celui de Red Sparrow, film dont elle est la vedette. Au Vue West Cinema, la star américaine a aimanté tous les regards dans une robe de princesse signée Dior, hautement décolletée et définitivement glamour. Avec ses cheveux bouclés, la jeune femme a irradié de beauté, offrant son plus beau sourire.

Le tout sous les yeux de Matthias Schoenaerts, l'un de ses partenaires de jeu. L'acteur belge est l'une des vedettes francophones de ce thriller réalisé par Francis Lawrence, avec Charlotte Rampling – hélas absente de cette première. Joel Edgerton, Jeremy Irons et Sergei Polunin, tous trois présents, complétaient cette belle distribution dans laquelle on retrouve aussi Mary-Louise Parker, Ciaran Hinds et Joely Richardson. Le film (qui sortira chez nous le 8 avril) suit une jeune ballerine, dont la carrière est brisée net après une chute, recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux.

Interprète de ce Red Sparrow, Jennifer Lawrence retrouve ainsi le réalisateur des derniers Hunger Games. Mais ce lundi soir, ce n'est pas avec lui que l'on a retrouvé la belle J-Law. Après la première, l'actrice de 27 ans a dîné pendant trois heures au Trishna, avant de rentrer à son hôtel, main dans la main avec un mystérieux homme dont on ne sait s'il fait partie de sa garde rapprochée ou non... Toujours est-il que depuis sa rupture avec Darren Aronofsky, la magnétique blonde est officiellement un coeur à prendre !