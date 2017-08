Jennifer Lawrence, une "Mother" angoissée et terrifiante pour son amoureux

Assurément l'un des longs métrages les plus attendus de la rentrée, Mother! de Darren Aronofsky se dévoile au détour d'une première courte bande-annonce. Son héroïne, Jennifer Lawrence, est bien évidemment la star de ces 29 secondes où l'inquiétante étrangeté, une ambiance poisseuse et une forme d'épouvante règnent en maîtres.

On retrouve J-Law, seule dans une grande maison avec, en guise de bande-son, des brides de répliques dont le mot "murderer" (meurtrier), avant un crescendo intense et stressant où l'on aperçoit furtivement les visages des autres vedettes de ce thriller en huis clos haletant, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson ou encore Kristen Wiig.

Attendu en compétition officielle à la Mostra de Venise, Mother! suit un couple dont la relation est remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, qui perturbe leur tranquillité. Il s'agit de la première collaboration entre l'ex-star d'Hunger Games et Darren Aronofsky, le réalisateur de Requiem for a Dream et Black Swan, qui est également son compagnon à la ville.

La sortie française est prévue pour le 13 septembre.