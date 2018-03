Jennifer Lawrence : Verre de vin et déchaînée, aux Oscars comme dans son salon

Jennifer Lawrence et les Oscars, c'est une véritable histoire d'amour. Régulièrement croisée sur le tapis rouge du Dolby Theatre, la jeune actrice américaine a encore assuré le spectacle et fait des siennes.

À lire aussi Oscars 2016 : Quand Roger Federer boit un verre de tequila sur le tapis rouge...

Sur le red carpet, elle a fait crépiter les flashs dans sa robe scintillante griffée Christian Dior, puis en faisant l'avion (et en rendant hilare ses deux complices). Une fois entrée dans la salle après avoir soigneusement évité les interviews, l'ex-vedette d'Hunger Games a retrouvé sa complice et BFF Emma Stone, aux côtés de laquelle elle est allée s'asseoir. Et visiblement sans grande gêne, l'alcool aidant sûrement, l'actrice de 27 ans a préféré grimper sur des sièges pour passer d'un rang à un autre, verre de vin blanc à la main, embrassant fougueusement chaque confrère croisé (Steven Spielberg, Meryl Streep, Salma Hayek) plutôt que de passer, comme n'importe quel être civilisé, par les allées prévues à cet effet.

Mais J-Law, aux Oscars, est un peu chez elle, comme dans son salon. Et ça rigole fort, ça parle fort, ça vanne sa copine et voisine... bref une agitation bon enfant, le tout agrémenté de généreux verres de vin qui ont dû ajouter un peu plus d'allégresse à la comédienne. À la fin de la soirée, c'est donc un peu pompette qu'elle monte sur scène avec Jodie Foster pour remettre l'Oscar de la meilleure actrice et avant cela s'en prendre (amicalement, précisons-le) à Meryl Streep, avec qui elle a eu des antécédents par le passé. Sacrée Jen !