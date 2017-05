Jennifer Lopez, Blake Lively... Somptueuses avec leurs chéris au Met Gala

Toute la fashion sphère a retenu son souffle durant plus de 45 minutes lors de l'arrivée des nombreux people à la soirée la plus mode de l'année. Et quand vous êtes un it-couple et que vous souhaitez que le monde entier sache à quel point vous êtes élégant, et ce en charmante compagnie, le Met Gala c'est l'événement auquel il faut se rendre !

Et cela, Selena Gomez et The Weeknd l'ont très bien compris. Alors que le couple officialisait sa relation face aux nombreux photographes venus pour l'occasion, ils n'étaient pas les seuls à profiter de ce statut de nouveau couple in que toute l'industrie de la mode a attendu patiemment. La bomba latina Jennifer Lopez est apparue pour la première fois au bras de son sublime amoureux Alex Rodriguez. Sur le red carpet, on a également pu compter sur la présence du couple que forment Chrissy Teigen et son mari John Legend, Gisele Bündchen et Tom Brady ou encore Pharrell Williams et Helen Lasichanh.

Mais c'était sans compter sur la présence de ce couple qui déchaîne les passions, formé par Blake Lively et son mari Ryan Reynolds... Les amoureux se sont affichés plus glamour que jamais, et ça on adore !