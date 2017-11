Jennifer Lopez : Canon en minishort, l'égérie de GUESS prépare le printemps

Pour ses plus de 70 millions d'abonnés sur Instagram, Jennifer Lopez est la femme la plus sexy de la planète ! Un sentiment renforcé par la publication de sa nouvelle campagne de mode. La superstar de 48 ans prête son visage et sa plastique de rêve à GUESS et embrase les réseaux sociaux...

Nouvelle saison, nouvelle égérie ! Après la chanteuse et ex-membre du groupe Fifth Harmony, Camila Cabello, GUESS s'associe à Jennifer Lopez. La bombe latine figure sur la campagne publicitaire printemps 2018 des lignes GUESS et Marciano. Elle porte, sur la première image officielle de cette campagne, une chemise blanche nouée à la taille, une épaisse ceinture noire, un minishort à pois et des souliers blancs.

Les années passent, mais JLo reste un indémodable sex symbol. Un statut que la compagne de l'ex-joueur de base-ball Alex Rodriguez et maman des jumeaux Max et Emme (9 ans, nés de son précédent mariage au chanteur Marc Anthony) renforce à chacune de ses apparitions publiques, ainsi que dans ses clips.

Dans le plus récent, pour la chanson Amor Amor Amor (feat. Wisin), Jennifer Lopez tease sa collaboration avec GUESS en portant des pièces de la future collection de la marque américaine.