Jennifer Lopez cougar ? "Ce n'est pas une question d'âge..."

L'amour n'a pas d'âge pour la belle Jennifer Lopez ! Après son douloureux divorce d'avec Marc Anthony, la bomba latina de 47 ans s'est amourachée du jeune Caspert Smart (29 ans) avec de craquer pour le rappeur Drake (30 ans). De quoi immédiatement lui coller à la peau une réputation de cougar... ce dont elle se défend férocement !

"Je ne sors pas avec des mecs plus jeunes, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas comme s'il fallait qu'ils soient plus jeunes, ce n'est pas ça. Quand je rencontre quelqu'un que j'aime bien, je sors avec lui, c'est tout, qu'il soit plus vieux ou plus jeune n'a aucune espèce d'importance. C'est la personne qui compte, ce n'est une question d'âge. Si leur âme, leur esprit ou leur énergie m'attire, alors qu'importe !, a-t-elle confié lors de son passage dans l'émission d'Ellen DeGeneres, précisant que l'ancien One Direction Harry Styles était, par exemple, trop jeune pour elle. On en fait tout un plat depuis que je suis sortie avec Casper. C'était la première fois que je sortais avec un mec plus jeune, mais on m'a tout de suite collé une étiquette."

La maman des jumeaux Emme et Max (8 ans) a ensuite évoqué sa récente idylle avec l'ex de Rihanna, avec qui elle a finalement décidé de prendre un peu ses distances.

"Il m'a envoyé un morceau sur lequel il voulait que je sois. Je ne sais pas ce qu'il va en faire mais on a fait une chanson ensemble et donc on traîne ensemble", a-t-elle confié à propos de sa relation avec Drake.

Jenny From The Block, qui rêve de faire la prochaine mi-temps du Super Bowl, n'a pas souhaité en révéler davantage, mais on attend avec impatience la sortie de leur duo. L'occasion rêvée pour de torrides retrouvailles, au retour du rappeur actuellement en tournée.

Coline Chavaroche