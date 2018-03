Jennifer Lopez : Découvrez son nid d'amour à 15,3 millions de dollars

Si elle passe une grande partie de l'année à Los Angeles, Jennifer Lopez n'en oublie pas New York pour autant. Celle qui est "from the Bronx" a aujourd'hui largement les moyens de poser ses valises ailleurs que dans ce quartier populaire. Elle vient ainsi de s'offrir un appartement du côté de Park Avenue pour la coquette somme de 15,3 millions de dollars.

C'est le site immobilier StreetEasy qui lève le voile sur les nouveaux propriétaires d'un appartement situé au 36e étage du 432 Park Avenue. En effet, Jennifer Lopez a décidé de faire toit commun avec son nouveau compagnon le joueur de base-ball Alex Rodriguez. Selon le site, qui reprend une information du très sérieux Wall Street Journal, l'appartement de 370 m² comprend notamment trois chambres à coucher, quatre salles de bain, un dressing et une bibliothèque. L'appartement, qui possède aussi un large balcon filant avec une vue extraordinaire sur New York (notamment sur Central Park et l'Hudson River), est accessible par un ascenseur privé !

Jennifer Lopez (48 ans) est toujours propriétaire d'un appartement dans le building Whitman, dans le quartier Flatiron District, qu'elle a mis en vente l'an dernier pour 26,9 millions de dollars. Elle possède aussi une résidence dans les Hamptons et une villa à Los Angeles... La chanteuse et maman de Max et Emme (10 ans, nés de son mariage terminé avec Marc Anthony) continue de se produire au Planet Hollywood de Las Vegas et poursuit sa carrière sur le petit écran dans la série Shades of Blue.

Thomas Montet