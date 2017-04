Jennifer Lopez en couple avec Alex Rodriguez : Le Yankee officialise

Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est officiel : Jennifer Lopez est de nouveau en couple ! Depuis le mois dernier, la bomba latina, qui s'est récemment séparée du rappeur Drake, est inséparable du sportif Alex Rodriguez. Invité sur le plateau de l'émission The View, le joueur de baseball américain en a profité pour officialiser les choses.

"C'est évident que nous sommes en couple. Tout se passe vraiment très bien, c'est une femme formidable. Elle est incroyable et c'est l'une des personnes les plus intelligentes que j'aie jamais rencontrées. Sans compter que c'est une mère formidable", a-t-il déclaré. Que de louanges ! La principale intéressée sera sans doute comblée par une telle déclaration d'amour.

D'autant plus que J-Lo n'a jamais eu beaucoup de chance en amour. La chanteuse trois fois divorcée - elle s'était mariée à l'acteur Ojani Noa en premières noces, avant d'épouser Cris Judd puis le chanteur Marc Anthony - avait retrouvé l'amour dans les bras du jeune Casper Smart avant qu'il ne la trompe, à plusieurs reprises.

Alors qu'elle pensait avoir décroché le gros lot avec Drake, la tournée du rappeur avait précipité la fin de leur idylle. Mais c'était sans compter l'arrivée d'Alex Rodriguez ! "Ils sortent ensemble depuis quelques semaines. Ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre", rapportait-on chez People le mois dernier.

Jenny From The Block, âgée de 47 ans, et le Yankee de 41 ans, partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes. "Elle aime les choses simples. Je veux dire, c'est quelqu'un de très, très simple. Elle adore la famille. C'est une super soeur et une fille formidable", a-t-il ajouté. Pourvu que ça dure !

