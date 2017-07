Jennifer Lopez, en tenue d'Eve, retrouve son ex Marc Anthony pour une vidéo sexy

Jennifer Lopez fait son grand retour dans les bacs. La chanteuse et actrice américaine, qui n'a plus publié d'album depuis AKA il y a trois ans, est de retour sur le devant de la scène avec ce qui s'annonce comme le tube de l'été.

Cette semaine, Jenny From The Block a dévoilé son nouveau single : Ni Tú Ni Yo, en featuring avec Gente de Zona, est le premier extrait de son prochain album, qui sortira en espagnol un peu plus tard dans l'année.

Un morceau entraînant et sensuel, d'ores et déjà assorti d'un clip très caliente. Dans la vidéo en question, disponible dans notre player, JLo se met en scène dans des tenues très sexy, signées Michael Costello, Tom Ford ou encore Balmain et Missoni.

Elle y ose la robe ultra-échancrée - et sans culotte s'il vous plaît - ainsi que... la tenue d'Eve ! Ses parties intimes seulement protégées par de grandes feuilles de bananier, elle s'est dévoilée dans le plus simple appareil.

Dans le clip en question réalisé par Emil Nava, Jennifer Lopez, actuellement en couple avec l'ex-joueur de base-ball Alex Rodriguez, se prend de passion pour un charmant photographe (incarné par le beau Kohtan Fernandez) chargé par son manager (interprété par son ex-mari Marc Anthony) d'immortaliser sa nouvelle vidéo.