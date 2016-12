Jennifer Lopez et Drake en couple ? "Ils s'apprécient et se respectent beaucoup"

Quelques mois après sa rupture définitive avec Casper Smart, Jennifer Lopez serait-elle fin prête à s'investir dans une autre relation amoureuse ? Tous les regards sont en tout cas tournés vers elle depuis qu'elle s'est considérablement rapprochée de Drake...

Devenus inséparables depuis peu, la chanteuse de 47 ans et le rappeur de 30 ans collaborent actuellement sur de nouveaux morceaux et se montrent de plus en plus proches. L'interprète de Hotline Bling s'est notamment rendu deux fois à Las Vegas pour applaudir sa collègue sur scène. Il y a quelques jours, c'est à Los Angeles que les deux artistes se sont retrouvés pour profiter d'une soirée intime avec quelques amis, au restaurant Delilah.

Selon le site TMZ, "ce n'est qu'une question de temps" avant que les tourtereaux se rendent à l'évidence et qu'ils assument leurs sentiments. Des propos aujourd'hui étayés par le site du magazine People, qui s'appuie sur les témoignages de proches pour confirmer que Jennifer Lopez et Drake "sont seulement amis... pour le moment". "Ils s'apprécient et se respectent beaucoup, mais il est encore trop tôt. On verra où cela les mènera. Leurs amis espèrent que cela deviendra plus que ça, mais c'est trop tôt pour le dire. Pour le moment, ils font de la super musique ensemble. Ils passent beaucoup de temps ensemble et profitent l'un de l'autre", a-t-on simplement conclu. L'avenir dira le reste...