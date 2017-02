Jennifer Lopez et Drake, la rupture : Le couple fait une pause...

Après deux mois de love story, c'est déjà terminé entre Jennifer Lopez et le rappeur Drake. C'est le toujours bien informé Us Weekly qui rapporte la triste nouvelle. D'après plusieurs de leurs sources, "le couple s'est doucement essoufflé", et les deux stars de la musique auraient préféré mettre un terme à leur idylle "pour le moment".

"Ils ont décidé de se séparer quelque temps, non pas parce qu'ils ne veulent pas être ensemble mais parce que leur emploi du temps est démentiel en ce moment", rapporte-t-on du côté d'E! News. En revanche, il n'est pas exclu que les choses repartent de plus belle au retour du rappeur. L'interprète de Hotline Bling est en tournée dans toute l'Europe mais reviendra à Los Angeles le mois prochain. Il semblerait bien parti pour tenter de reconquérir sa douce, qui n'a pas non plus l'air de fermer la porte à une réconciliation.

"Tout est une question de timing. Si ça doit le faire, ça le fera et pour les bonnes raisons", a-t-elle publié sur sa page Instagram la semaine dernière. Un message pas si subliminal que ça à son ex-chéri ? Espérons pour Jlo que le rappeur ne changera pas d'avis d'ici là. Rappelons que l'ex de Rihanna enchaîne les conquêtes et qu'il a toujours eu un faible pour la sulfureuse Nicki Minaj, qui vient justement de se séparer de son fiancé Meek Mill.

Drake et Jennifer Lopez ont commencé à sortir ensemble juste après que la bomba latina s'est séparée de Casper Smart. Le rappeur lui a sorti le grand jeu, entre soirées romantiques et cadeaux grand luxe, jusqu'à ce que Jennifer Lopez finisse par lui présenter ses jumeaux, Emme et Max (8 ans, dont le papa est son ex-mari Marc Anthony). En attendant le retour de Drake, Jenny from the Block n'aura toutefois pas le temps de s'ennuyer puisqu'elle a repris du service à Las Vegas où elle assure une résidence explosive.