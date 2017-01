Jennifer Lopez et Drake : Leur romance est-elle un un simple coup de pub ?

Alors qu'ils collaborent actuellement sur leur premier duo, Jennifer Lopez et Drake ne cessent de faire parler d'eux après s'être soudainement rapprochés il y a quelques semaines. Au coeur des rumeurs de couple, la chanteuse de 47 ans et le rappeur de 30 ans ne se quittent effectivement plus depuis qu'ils ont posté deux clichés d'eux sur les réseaux sociaux. Sur la dernière datée du 28 décembre, J-Lo est à moitié allongée sur les genoux de Drake tandis que celui-ci la serre dans ses bras. Alors, en couple ou pas en couple ?

Si TMZ affirmait mi-décembre que ce n'était "qu'une question de temps" avant que les deux artistes officialisent leur histoire, aucun n'a véritablement confirmé le statut de cette relation. Mais d'après de nouveaux propos rapportés dans le Page Six, il se pourrait que cette soi-disant histoire d'amour soit en réalité un coup marketing savamment orchestré pour assurer les ventes de leur futur single. "Cette relation est fausse, c'est simplement un coup de pub pour faire la promotion de leur titre commun. Si Jennifer et Drake se fréquentaient vraiment, ils se montreraient bien plus discrets", a déclaré dimanche 1er janvier un informateur.

Drake ne comprend pas que c'est bizarre...

Après que Drake eut déclaré sa flamme à Rihanna aux MTV Video Music Awards en août, il semblerait donc que cette nouvelle idylle avec une autre star de la pop soit bien peu crédible aux yeux de certains. "Drake ne comprend pas que c'est bizarre de déclarer son amour pour Riri, puis d'exposer ses sentiments pour J.Lo quelques mois plus tard", poursuit-on. Il y a quelques jours, Rihanna a d'ailleurs décidé de ne plus suivre Jennifer Lopez sur les réseaux sociaux... Aurait-elle compris leur petit jeu ?

Une chose est sûre, l'interprète de Jenny from the Block ne se lasse pas de s'afficher au côté de Drake. Avant de fêter le Nouvel An ensemble à Las Vegas, le duo s'était retrouvé le 29 décembre lors d'une soirée intitulée "Winter Wonderland Prom". J-Lo et Drizzy ont été vus en train d'échanger des câlins et même un baiser devant leurs amis. Toujours selon Page Six, cet événement serait vraisemblablement une simple mise en scène pour illustrer leur projet musical. On a hâte de connaître l'issue du spectacle...