Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez, stars d'une campagne mode

Si Jennifer Lopez a souvent prêté son image à des publicités (Fiat, My Glow, Louis Vuitton...), cette fois la superstar de 49 ans partage l'affiche. Mais pas avec n'importe qui : elle prend la pose avec son amoureux, Alez Rodriguez, 43 ans.

Le couple apparaît ainsi, et peut-être pas pour la seule et unique fois, sur une campagne promotionnelle pour la marque de lunettes Quay Australia à l'occasion du lancement de sa nouvelle collection. "Les lunettes ont toujours eu une place importante dans ma garde-robe. J'adore la facilité avec laquelle il est possible de changer d'humeur juste en portant une paire de lunettes. La confiance en soi et la possibilité d'exprimer qui on est sont des choses qui ont de l'importance pour moi et cette sensation assez forte qui s'installe quand vous mettez une paire de lunettes ça en fait partie", déclare Jennifer Lopez.

Et l'interprète de Jenny from the Block d'ajouter : "Quay Australia est une de mes marques préférées depuis que je l'ai découverte il y a quelques années. Je suis tombée raide dingue de cette marque et je porte régulièrement leurs lunettes. Quand l'opportunité de s'associer s'est présentée, ça tombait bien. Faire cela avec Alex était aussi un gros bonus supplémentaire. Il adore les lunettes autant que moi." Les deux lignes, pour les hommes et pour les femmes, que les amoureux représentent, sont d'ores et déjà disponibles à la vente.

Nul doute que le contrat avec Quay Australia permettra aussi aux tourtereaux d'utiliser la somme récoltée pour organiser sereinement leur mariage. Jennifer Lopez et et Alex Rodriguez, qui se fréquentent depuis mars 2017, se sont récemment fiancés et prévoient un mariage grandiose... Il s'agira alors pour la bomba latina de son quatrième mariage ! On espère pour elle qu'elle a pensé à un contrat de mariage en béton.

Thomas Montet