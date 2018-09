Jennifer Lopez exhibe son hallucinante musculature : "Dans ma meilleure forme"

Elle a célébré ses 49 ans le 24 juillet dernier. Et on peut dire qu'à l'aube de la cinquantaine, Jennifer Lopez n'a jamais été aussi jeune, sexy et en bonne santé. Le résultat, elle le doit évidemment à son travail, elle qui réalise toujours des chorégraphies époustouflantes sur scène, mais aussi à un exercice physique quotidien.

Alors qu'elle s'apprête à boucler sa résidence à Las Vegas (le dernier concert aura lieu samedi soir), la chanteuse américaine s'est saisie de son compte Instagram ce mercredi 26 septembre 2018 pour partager une photo où elle exhibe fièrement son impressionnante musculature. Son dos et ses bras sont si sculptés qu'elle pourrait aisément faire de la concurrence aux stars de combats d'arts martiaux mixtes (MMA).

En se montrant ainsi, J-Lo tient à refléter les efforts fournis, elle qui est en train d'achever une série de quinze concerts pour la seule période de septembre. "Se sentir comme Superwoman après le spectacle de ce soir ! Quand j'ai débuté cette série de représentations, je me suis dit que quinze spectacles en 27 jours c'était beaucoup... Mais je me suis promis qu'au lieu de laisser ça m'épuiser, je serais encore plus forte à la fin. Que je ferais du sport et que je serais dans la meilleure forme de ma vie. Il y avait des moments où j'étais fatiguée, où je devais voyager et où je devais faire en sorte de trouver du temps pour mes entraînements. Mais voilà où nous en sommes, avec seulement trois spectacles à boucler ! Et j'ai tellement d'émotions mais surtout je me sens forte, heureuse et reconnaissante !!!", a-t-elle conclu. Un mot : bravo !