Jennifer Lopez : Glamour à souhait dans sa robe très transparente

C'est ce qu'on appelle aimanter les regards ! Jeudi 27 avril à Miami, Jennifer Lopez a enflammé le red carpet d'une cérémonie pas comme les autres. C'est sur le tapis rouge des Billboard Latin Music Awards que l'ex de Drake a été photographiée, le corps moulé dans une petite robe noire ajourée.

Pas de doute, à 47 ans, l'interprète du célèbre tube Ain't Your Mama affiche une plastique parfaite, qu'elle entretient à coups de séances de sport intensives. Dans une tenue du créateur Julien Mcdonald qu'elle avait accessoirisée avec des escarpins de chez Jimmy Choo et des bijoux de la créatrice Lynn Ban, Jenny from the block aurait quasiment pu provoquer une alerte à la bombe à elle toute seule !

Et J-Lo n'en a jamais assez : pour monter sur la scène de la cérémonie afin de récupérer son prix, la Latina in love de son Alex Rodriguez est apparue dans une seconde robe du couturier. Toujours avec une coupe ajourée, mais à mi-chemin cette fois entre le gris et le vert.

Certes, ce n'est pas une première pour la mama. En plus de vingt ans de carrière, elle a eu plus d'une occasion d'afficher sa silhouette sous toutes les coutures. Fière de son booty tonique et sexy, Jennifer Lopez en profite pour oser les tenues les plus caliente.

Mais Jenny est une vraie icône de mode, souvenez-vous lors de son arrivée au bras de P.Diddy à la cérémonie des Grammy's Awards en l'an 2000 dans une robe extrêmement décolletée de la créatrice Donatella Versace. La bomba latina sait toujours être à la pointe de la mode tout restant très sexy... Chapeau J-Lo !