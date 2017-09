Jennifer Lopez : Inquiète pour sa famille à Porto Rico après le passage de Maria

Jennifer Lopez a décidé d'unir ses forces à celles de son ex-mari Marc Anthony afin de récolter des fonds en faveur des habitants de Porto Rico, après le passage de l'ouragan Maria. La chanteuse est d'ailleurs très inquiète car elle est sans nouvelles de plusieurs proches sur place...

Sur Instagram, la bomba latina a posté une vidéo d'elle - au naturel - pour évoquer ce sujet bien loin des considérations du show-business. "La dévastation est au-delà du croyable. Mes cousins et moi n'avons toujours pas de nouvelles de nos proches. Ce qui compte le plus dans mon esprit et dans celui de plein d'autres, c'est d'essayer de trouver la meilleure manière d'aider. Notre île de Porto Rico a été frappée par deux des ouragans les plus dévastateurs que nous ayons jamais vus, Irma et Maria. Aujourd'hui, Porto Rico a besoin de notre aide. Je vous encourage à soutenir et faire un don auprès de UnitedforPuertoRico.com, lancé par la Première dame de Porto Rico, Beatriz Rosselló. Ensemble, nous pouvons aider à la reconstruction de notre île et des Caraïbes", a-t-elle expliqué.

Jusqu'à présent, l'ouragan Maria a fait au moins 13 morts à Porto Rico et plus de 70 000 personnes ont été évacuées, vendredi 22 septembre, d'une zone du nord-ouest de l'île après qu'un barrage a cédé sous l'effet des pluies diluviennes.

Face à ce drame, plusieurs personnalités se mobilisent. Marc Anthony a par exemple lui aussi posté un message sur les réseaux sociaux pour appeler à la générosité.