Jennifer Lopez : La folle somme dépensée pour l'anniversaire de ses jumeaux

10 ans, ça se fête ! Max et Emme ont célébré leur anniversaire en grande pompe à Las Vegas. Leur maman Jennifer Lopez a réglé l'addition de l'événement, élevée à 13 000 dollars, soit 10 500 euros.

Comme JAY-Z pour les 50 ans de son ami Juan Perez (dit OG Juan), JLo paye la note ! Cette semaine, la superstar a emmené ses jumeaux Maximilian et Emme à la Sugar Factory de Las Vegas. Frère et soeur y ont soufflé leurs 10 bougies, eus jeudi 22 février.

Ce même jeudi, Max, Emme et une trentaine d'invités ont profité d'une fin après-midi et d'un début de soirée mémorables. TMZ révèle que Jennifer Lopez a dépensé 7 500 dollars et a ajouté un pourboire de 5 500 dollars. Le dîner d'anniversaire des enfants de JLo et son ex-mari Marc Anthony, absent pour l'événement, ont coûté à la maman la somme de 13 000 dollars, soit un peu plus de 10 500 euros.

Jennifer Lopez est à Las Vegas dans le cadre d'une série de concerts à l'AXIS at Planet Hollywood. La compagne de l'ex-joueur de baseball Alex Rodriguez a souhaité à ses "noix de coco" un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux en y publiant une vidéo compilation de moments tendres passés avec eux.

Elle écrit en légende : "Il m'est difficile d'admettre que ces deux forces de la nature sont entrés dans mon monde il y a 10 ans et ont changé ma vie pour toujours... vous avez guéri mon âme et ravivé mon existence... vous m'avez appris sur l'amour, sur la vie et sur moi-même d'une manière que je n'avais jamais imaginée... et je suis éternellement amoureuse de ces deux beaux visages..."