Jennifer Lopez : Les dix hommes (célèbres ou non) qui ont partagé sa vie

Après un bref flirt avec le rappeur Drake, Jennifer Lopez a officiellement jeté son dévolu sur un autre homme. Depuis plusieurs semaines, la star de 47 ans partage en effet la vie du célèbre joueur de base-ball Alex Rodriguez, vedette des Yankees.

Il y a quelques jours, le couple s'est envolé pour sa première destination romantique, les Bahamas. Régulièrement photographiés par les paparazzi, les tourtereaux profitent d'un cadre idyllique pour "mieux apprendre à se connaître", comme le révèle un proche de la chanteuse au magazine People. "Elle le trouve très sexy et viril. Il y a une très grande attraction physique. Ils se connaissent depuis des années, mais le timing n'était jamais le bon. Les choses sont différentes maintenant", a déclaré un indiscret le 15 mars.

Si le timing n'a jamais été le bon, c'est parce que, à l'instar d'Alex Rodriguez, la célèbre bomba latina a une vie sentimentale très remplie. Divorcée trois fois, celle qui est aussi actrice affiche en effet un impressionnant tableau de chasse. En 1997, elle avait épousé un serveur et mannequin, Ojani Noa, avant de divorcer quelques mois plus tard. Puis, c'est dans les bras du rappeur P. Diddy (alias Sean Combs) que J-Lo avait trouvé du réconfort. Le super-couple s'était fréquenté pendant trois ans, entre 1999 et 2001. "C'était la première fois que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas fidèle. J'étais dans une relation où je pleurais et où je devenais folle", avait-elle déclaré en 2003 au magazine Vibe.

Stressé par l'attention médiatique, Ben Affleck a annulé les noces à la dernière minute

Peu de temps après cette séparation, Jennifer Lopez s'était mise en couple avec son chorégraphe Cris Judd. Une énième relation express : mariés en septembre 2001, ils avaient fini par se séparer en mai 2002. Deux mois plus tard, la vedette de la pop mettait le grappin sur un célèbre acteur hollywoodien : Ben Affleck. Le couple s'était rencontré sur le tournage du film Gigli. Fiancé après quelques mois, ils avaient prévu de se marier en 2003. C'est le comédien qui avait fini par annuler les noces à trois jours de l'événement, stressé par toute l'attention médiatique. En janvier 2004, ils avaient officialisé leur rupture.

Le reste de l'histoire est tout aussi connu : mariée en juin 2004 à Marc Anthony, Jennifer Lopez est devenue maman de jumeaux, Max et Emme (nés en 2008). Après s'être séparée du père de ses enfants en juillet 2011, la chanteuse avait ensuite entamé une relation avec le danseur Casper Smart, qui a partagé sa vie jusqu'en août 2016.

Outre Drake, Jennifer Lopez a vécu quelques autres flirts beaucoup moins connus des fans. Entre 1994 et 1995, elle avait eu une idylle avec l'acteur Wesley Snipes. Puis, elle avait aussi fréquenté en 1998 un dénommé Chris Paciello, un entrepreneur basé à Miami bien connu des stars. En octobre dernier lors d'un événement en Floride, celui-ci avait d'ailleurs posé au côté de... P. Diddy. Le monde est petit !