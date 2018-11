Jennifer Lopez : Musclée et sensuelle dans son nouveau clip "Te Guste"

Toujours aussi active sur les réseaux, celle qui a posé presque nue pour le nouveau magazine InStyle du mois de décembre a récemment affirmé "se sentir comme Superwoman" après une série de concerts donnés à Las Vegas : "Quand j'ai débuté cette série de représentations, je me suis dit que quinze spectacles en 27 jours, c'était beaucoup... Mais je me suis promis qu'au lieu de laisser ça m'épuiser, je serais encore plus forte à la fin, a-t-elle témoigné sur Instagram. Que je ferais du sport et que je serais dans la meilleure forme de ma vie." Pari visiblement réussi !