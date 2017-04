Jennifer Lopez parle d'Alex Rodriguez: "Je ne découche pas au premier rencard !"

Jennifer Lopez passe aux aveux. Récemment invitée sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres, la chanteuse de 47 ans en a profité pour parler de sa rencontre avec son nouveau compagnon, le joueur de base-ball Alex Rodriguez, qu'elle fréquente depuis le mois de février.

Légèrement gênée face aux questions insistantes d'Ellen DeGeneres, J-Lo a ainsi expliqué qu'elle n'avait pas rencontré la vedette des Yankees par l'intermédiaire d'amis mais bien par hasard en ville, alors qu'elle était en train de déjeuner dans un restaurant. "Je suis sortie, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit bonjour. (...) Plus tard, il m'a envoyé un texto en me disant : 'Dînons ensemble', j'ai dit 'OK'. Le repas était super...", a-t-elle déclaré avec un large sourire.

Taquinée par son interlocutrice, qui lui demandait si elle avait ensuite passé une folle nuit dans les bras de sa nouvelle conquête, Jennifer Lopez a répliqué du tac au tac : "Non. Maman ne découche pas au premier rencard." Puis, l'ex-épouse de Marc Anthony a expliqué qu'elle n'avait pas du tout l'intention d'agrandir la famille avec son chéri. "Oh, mon Dieu. On passe juste du bon temps pour le moment", a-t-elle ajouté.

Jennifer Lopez n'était pas venue seule sur le plateau de l'émission The Ellen DeGeneres Show puisqu'elle était accompagnée de ses jumeaux, Max et Emme (9 ans). Adorables et si différents l'un de l'autre, les enfants ont volé la vedette de leur célèbre mère. Emme a profité de son passage pour s'asseoir sagement sur les genoux de J-Lo, tandis que Max refusait de s'afficher devant les caméras, préférant se cacher dans une grande boîte en bois.