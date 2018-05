Jennifer Lopez : Sa gaine dévoilée en pleine émission télé

Invitée à l'occasion de la sortie de la nouvelle saison de son émission World of Dance, Jennifer Lopez en a dévoilé un peu plus que prévu... Sur le plateau d'Ellen DeGeneres ce 2 mai 2018, la chanteuse de 48 ans était aux côtés des autres juges de la compétition de danse qu'elle produit, Jenna Dewan, Ne-Yo et le danseur Derek Hough. C'est en se moquant gentiment de ce dernier que la star a malencontreusement exposé une partie de sa lingerie gainante.

Derek Hough est un chorégraphe et expert des danses latines. Une personnalité bien connue de la télévision américaine puisqu'il est l'un des danseurs phares de l'émission Danse avec les stars. Et c'est alors qu'elle imitait l'un de ses fameux déhanchés que la jupe de Jennifer Lopez s'est s'ouverte, dévoilant une partie de sa culotte gainante. La star, qui s'est très vite rendu compte de la situation, s'est exclamée spontanément : "Oh non, mon Spanx !", du nom de la marque spécialisée dans ce type de lingerie.