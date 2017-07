Jennifer Lopez sexy pour son anniversaire de rêve avec son chéri Alex Rodriguez

C'est avec un petit peu d'avance que Jennifer Lopez et son chéri Alex Rodriguez ont célébré leurs anniversaires, ce week-end. La bomba latina, qui fêtait ses 48 ans lundi 24 juillet 2017, est née trois jours avant son chéri, qui fêtera bientôt ses 42 printemps. L'ancien joueur de baseball américain a sauté sur l'occasion pour gâter son amoureuse.

D'après les informations du magazine Hello!, l'ancien Yankee a organisé une belle surprise à Jenny From The Block, samedi 22 juillet, en invitant une cinquantaine de ses proches, amis et membres de sa famille, à venir faire la fête avec eux à Miami. La chanteuse et actrice originaire du Bronx, splendide dans une robe noire moulante à moitié transparente, a eu le droit à un gigantesque gâteau à son nom ainsi qu'une somptueuse déclaration d'amour.