Jennifer Lopez : Sexy tout en courbes, elle passe un cap avec son chéri Drake

Elle est sur tous les fronts. Mercredi 18 janvier, Jennifer Lopez était présente à la cérémonie des People's Choice Awards, organisée au Microsoft Theater à Los Angeles, pour illuminer le tapis rouge et récupérer un trophée. Les cheveux tirés en arrière et vêtue d'une longue robe Reem Acra qui mettait en valeur sa silhouette, la star de 47 ans était tout simplement ravissante. Au cours de la soirée, l'actrice et chanteuse américaine a ainsi été récompensée pour son travail dans sa nouvelle série télévisée Shades of Blue, décrochant le prix de la meilleure actrice dans un téléfilm policier dramatique.

Quelques heures auparavant, c'est à Pasadena qu'elle s'était montrée à l'occasion d'une conférence organisée par la chaîne NBC pour assurer la promotion de son show lors du Television Critics' Association Tour. Très chic, J-Lo avait montré ses longues jambes dans une jupe Gucci associée à un chemisier Osman, perchée sur sa paire de Louboutin. Sur place, elle avait retrouvé le comédien Ray Liotta, son partenaire dans la série.

C'est d'ailleurs lors de cet événement que la bomba latina a enfin confirmé qu'elle avait bel et bien enregistré un nouveau morceau avec son chéri, le rappeur Drake. "Nous avons fait une chanson ensemble ! Je ne sais pas si nous en ferons d'autres, nous verrons", a-t-elle déclaré au micro d'Extra.

Ces déclarations interviennent quelques heures après que le couple a été repéré en train de partager un dîner en tête à tête au restaurant Catch LA, à West Hollywood, mardi 17 janvier. "Ils se sont assis très près l'un de l'autre et n'ont pas arrêté de rire et de sourire", a lâché un témoin auprès du magazine People. Jennifer Lopez et Drake ont de quoi être heureux, leur idylle semblant se passer à merveille. Mieux, l'ex-épouse de Marc Anthony a récemment passé un cap avec son petit ami en lui présentant ses enfants, les jumeaux Max et Emme (8 ans). "Drake a passé du temps dans la nouvelle propriété de Jennifer à Bel Air. Il y est allé plusieurs fois et il apprend à connaître ses enfants. Ils s'amusent beaucoup tous ensemble. Ses enfants l'aiment vraiment beaucoup et connaissent toutes ses chansons. Ils aiment quand il est présent", a conclu un autre indiscret auprès du magazine Us Weekly.