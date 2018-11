Jennifer Lopez : Son chéri Alex Rodriguez redoute d'être largué sans ménagement

Voilà près de deux ans que Jennifer Lopez file le parfait amour avec Alex Rodriguez. À la tête d'une joyeuse famille recomposée avec leurs quatre enfants (il y a les jumeaux de la chanteuse Max et Emme, 10 ans, et les filles du sportif, Natasha, 14 ans, et Ella, 10 ans), les tourtereaux ne passent plus un jour l'un sans l'autre et sont régulièrement vus main dans la main lors d'événements publics, lorsqu'ils ne sont pas en train de s'échanger des baisers fougueux lors de leurs sorties entre Los Angeles et New York. Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs faisaient même état de fiançailles imminentes... Bref, on l'a compris, tout roule pour ces deux-là !

Dingue de sa chérie, la vedette de base-ball retraitée n'a pas manqué d'admettre qu'elle planait encore sur son petit nuage. Interviewé mardi 20 novembre 2018 dans l'émission Good Morning Britain, A-Rod a réagi lorsque le présentateur Piers Morgan a admis qu'il trouvait que sa compagne était "absolument magnifique". "J'ai eu le plaisir de rencontrer Jennifer. Elle est absolument magnifique. Très intelligente. Très drôle. La femme parfaite au côté de laquelle se réveiller chaque matin. Cela vous arrive de voir Jennifer Lopez à côté de vous et de vous demander comment vous avez fait pour être aussi chanceux ?", l'a questionné Piers Morgan. Ce à quoi Alex Rodriguez (43 ans) a immédiatement répliqué dans un rire : "J'espère juste qu'elle ne se réveille par un jour pour me dire : 'OK, j'en ai fini de toi, va-t-en !'"

Une chose est sûre, J.Lo (49 ans) semble tout aussi éprise de son chéri qu'il ne l'est d'elle. Il y a quelques mois, le couple a emménagé dans une magnifique propriété située sur Park Avenue, à New York, achetée pour la modique somme de 15,3 millions de dollars. De son côté, Alex Rodriguez vient de mettre en vente sa maison d'Hollywood Hills pour 6,5 millions de dollars. Preuve que les années où il était encore un célibataire endurci sont bien loin derrière lui.