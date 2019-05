Jennifer Lopez : Son futur mari Alex Rodriguez complice avec son ex Marc Anthony

Fiancée à Alex Rodriguez depuis le 9 mars dernier, Jennifer Lopez est très proche des enfants de son nouveau chéri. Elle déclarait au magazine People en décembre dernier : "J'ai tout de suite été très aimante avec ses enfants et lui avec les miens, et ils se sont tous tout de suite entendus." L'ancien joueur de baseball a de son côté confié : "Nos enfants sont devenus les meilleurs amis du monde et ça nous permet de garder les pieds sur terre et d'être très satisfaits."

Mais ce n'est pas tout ! Fidèle à elle-même, J.Lo va encore plus loin. Elle a même réussi à créer une réelle amitié entre son nouveau chéri A-Rod et son ex-mari Marc Anthony. Pour preuve, Alex Rodriguez a posté une vidéo le 30 mai 2019 où on l'aperçoit assis entre Jennifer Lopez et Marc Anthony. Ils assistaient ensemble au récital de Max Muniz, fils issu de l'union passée de ces deux derniers.

Loin d'être nerveux face à l'ex de sa future femme, A-Rod apparaît totalement détendu et même hilare face aux chants de ses deux voisins. J.Lo et son ex s'amusent à chanter "I will always love you" ensemble. Très modestement et avec une pointe d'humour, Alex Rodriguez commente : "Ceux qui savent chanter chantent. Ceux qui ne savent pas chanter restent assis entre deux personnes qui savent chanter et se taisent ! #jenesuispasunchanteur."