Jennifer Lopez : Son impressionnant sosie bodybuildé fait le buzz

Si Ryan Gosling a un sosie allemand, il ne faut pas aller plus loin que les Etats-Unis pour découvrir Janyce Garay, la presque soeur jumelle de Jennifer Lopez.

Comme l'ont révélé plusieurs médias, cette jeune femme originaire du Texas ressemble comme deux gouttes d'eau à la chanteuse américaine. Culturiste de profession, l'athlète de 26 ans est désormais suivie par plus de 120 000 curieux sur les réseaux sociaux et sa popularité est en plein essor depuis que son physique est constamment comparé à l'interprète de Jenny From The Block.

Longs cheveux bruns, pommettes saillantes, regard ténébreux, sourcils parfaitement dessinés et même forme du visage, tout y est à quelques détails près. Sur Instagram, Janyce Garay publie régulièrement des clichés d'elle où ses admirateurs - qui ne cessent de répéter qu'elle pourrait être la fille cachée de Dwayne Johnson et J.Lo - peuvent l'apercevoir en pleine action, les muscles bien saillants.