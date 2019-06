Jennifer Lopez tacle Drake, un "coup d'un soir", en plein concert

À 49 ans, Jennifer Lopez sait toujours comment faire le show. Le 7 juin 2019, en plein concert de sa tournée It's My Party, à Inglewood en Californie, la chanteuse a enchaîné les performances et les surprises pour ses nombreux fans. D'abord, elle a invité sa fille Emme (11 ans, elle a un jumeau prénommé Max et leur père est Marc Anthony) sur scène pour un duo sur le titre Limitless. Mais pour finir de combler ses fans, elle s'est permis une "petite" remarque à propos d'un ex-amoureux... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Drake en a pris pour son grade.

Les morceaux et les danses s'enchaînent à la perfection pendant le concert de Jennifer Lopez. Du 7 juin au 11 août 2019, la tournée It's My Party va comprendre 36 représentations aux États-Unis, en Afrique, en Europe et en Asie. Pour ce premier soir, Jennifer Lopez a donc invité sa fille Emme pour l'accompagner et elle a de nouveau étonné ses fans alors que le morceau Hotline Bling passait pendant une pause musicale. La chanteuse a lancé de manière totalement naturelle : "Huh. Booty Call." Un booty call est le genre de coup de fil que l'on passe à un amant occasionnel dans l'espoir de retrouvailles coquines. Elle renchérit encore quelques instants après avec un autre commentaire, en français cette fois : "Coup d'un soir." Drake appréciera.

Jennifer Lopez et Drake avaient eu une brève relation amoureuse fin 2016. Au moment de leur rupture, la raison officielle était que les emplois du temps très chargés des deux stars avaient eu raison du couple. Après cette annonce de Jlo, on ne sait plus vraiment si leurs plannings étaient si responsables que cela... Aujourd'hui, la bomba latina vit depuis deux ans une grande histoire d'amour avec l'ancien sportif Alex Rodriguez. Le couple est fiancé.