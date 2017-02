Jenson Button : Sa chérie Brittny Ward, toujours plus torride, pose nue

Jenson Button a toujours craqué pour de jolis tops sexy, avec Brittny Ward, le tout jeune retraité de Formule 1 est servi.

Mannequin de formation, cette charmante jeune femme de 25 ans n'est pas du genre à sortir très vêtue. À quoi bon couvrir ses arrières lorsque l'on passe la plupart de son temps les pieds dans le sable, sur les plages de Miami ou Los Angeles ? Très active sur les réseaux, Brittny Ward aime y exposer son anatomie qui n'a plus aucun secret pour ceux qui la suivent sur Snapchat et les 272 000 abonnés que compte sa page Instagram.

Si la compagne de Jenson Button est une grande habituée des tous petits bikinis, elle est allée encore un peu plus loin en se dévoilant, tour à tour, topless et entièrement nue sur Snapchat. En tenue d'Eve, Brittny Ward a jugé très utile de poser en escarpins noirs sur sa terrasse. Ces clichés ne sont pas récents puisque la jeune femme dit vouloir retrouver cette silhouette dans un autre post où elle apparaît en string et porte-jarretelles, un cliché qui ressemble à celui qu'elle a posté sur sa page Instagram.